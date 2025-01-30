В Белой Церкви будут судить мужчину, который надругался над флагом Украины

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В Белой Церкви правоохранители направили в суд материалы в отношении мужчины, который демонстративно сломал крепеж и бросил флаг Украины на землю.

Как сообщила полиция Киевской области, 58-летний мужчина вышел из религиозного сооружения и в присутствии прохожих сломал часть держателя с флагом Украины. После чего фигурант бросил государственный символ на землю.

Следователи закончили досудебное расследование и направили материалы в суд по факту публичного надругательства над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленнику грозит лишение свободы до трех лет.

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