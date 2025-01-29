В Киеве наработают предложения по работе транспорта во время воздушной тревоги

В столице продолжаются дискуссии о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Эксперты наработают предложения относительно работы общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве было принято Советом обороны города летом 2022 года с учетом рекомендаций представителей ГСЧС Украины, полиции и военных, входящих в состав Совета обороны, и обусловлено ответственностью за жизнь людей. Об этом пишут в КГГА.

«Вопрос об отмене этого решения несколько раз выносился на рассмотрение Совета обороны города Киева, но не был поддержан. Ведь члены Совета обороны, в который входят не только представители КГГА, но и уполномоченные силовых структур, ГСЧС Украины и военные несут ответственность за безопасность граждан», – сказал Николай Поворозник.

По его словам, столичные специалисты постоянно изучают соответствующий опыт других городов, а опыт Херсона, Запорожья и Харькова доказывает, что общественный транспорт является объектом повышенной опасности.

Со своей стороны, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что с этим вопросом нужно разбираться подробнее.

«Безопасность киевлян – это в первую очередь, здесь иначе быть не может, но вместе с тем нужно понимать, вообще ли это решение приводит к безопасности киевлян… Если бы решение выполнялось в полном объеме и останавливался транспорт не только коммунальный, но и частный, тогда, наверное, это имело бы смысл. Поэтому решение должно быть сбалансировано, пересмотрено и это должно быть сделано в ближайшее время, поскольку киевляне этого требуют», - цитирует «Укринформ» Тимура Ткаченко.

Как указывают в медиа, по результатам обсуждения эксперты сформируют документ с предложениями по работе транспорта во время воздушной тревоги и предоставят его городским властям для ознакомления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.