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У Києві напрацюють пропозиції щодо роботи транспорту під час повітряної тривоги

19:38, 29 січня 2025
У столиці тривають дискусії щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.
У Києві напрацюють пропозиції щодо роботи транспорту під час повітряної тривоги
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Експерти напрацюють пропозиції щодо роботи громадського транспорту у Києві під час повітряних тривог.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві було ухвалене Радою оборони міста влітку 2022 року з урахуванням рекомендацій представників ДСНС України, поліції та військових, які входять до складу Ради оборони, і зумовлене відповідальністю за життя людей. Про це пишуть у КМДА.

«Питання щодо скасування цього рішення кілька разів виносилося на розгляд Ради оборони міста Києва, але не було підтримане. Адже члени Ради оборони, до якої входять не тільки представники КМДА, а й уповноважені силових структур, ДСНС України та військові несуть відповідальність за безпеку громадян», – сказав Микола Поворозник.

За його словами, столичні фахівці постійно вивчають відповідний досвід інших міст, а досвід Херсона, Запоріжжя і Харкова доводить, що громадський транспорт є об’єктом підвищеної небезпеки.

Зі свого боку, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що з цим питанням потрібно розбиратися детальніше.

«Безпека киян - це першочергово, тут інакше бути не може, але разом з тим потрібно розуміти, чи взагалі це рішення приводить до безпеки киян… Якби рішення виконувалось в повному об'ємі і зупинявся транспорт не тільки комунальний, а й приватний, тоді, напевно, це мало б сенс. Тому рішення має бути збалансовано, переглянуто, і це має бути зроблено найближчим часом, оскільки кияни цього вимагають», - цитує «Укрінформ» Тимура Ткаченка.

Як вказують у медіа, за результатами обговорення експерти сформують документ із пропозиціями щодо роботи транспорту під час повітряної тривоги та нададуть його міській владі для ознайомлення.

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Київ транспорт повітряна тривога

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