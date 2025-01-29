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Ілон Маск запропонував розглянути питання можливості звільнення суддів, які виносять несправедливі вироки

19:17, 29 січня 2025
Відповідний допис очільник DOGE Ілон Маск зробив в зв’язку з наміром судді з Чикаго звільнити члена венесуельської банди.
Ілон Маск запропонував розглянути питання можливості звільнення суддів, які виносять несправедливі вироки
Джерело фото: AP Photo/ Benjamin Fanjoy
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Очільник Департаменту з ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск поставив питання стосовно того, чи повинна бути можливість звільнити суддю у США, якщо той виносить несправедливі вироки.

«Якщо жоден суддя НІКОЛИ не буде звільнений з лави, незалежно від того, ЯКІ несправедливі їхні вироки, наша правова система фундаментально зламана.

Це ПОВИННО статися» – підкреслив Маск.

Відповідний допис він зробив, коментуючи сюжет «Закритий кордон: судді-активісти ведуть війну проти Трампа на кожному кроці. Наприклад, чиказький суддя збирається звільнити венесуельського нелегального злочинця, спійманого під час рейду ICE».

Як повідомляло ABC news, нещодавно 25 членів венесуельської банди Tren de Aragua були заарештовані ICE.

Адміністрація Дональда Трампа раніше заявила, що зосередиться на депортації іммігрантів без легального статусу, які першими вчинили насильницькі злочини.

Крім того, «Судово-юридична газета» публікувала наказ судді Окружного суду США округу Колумбія Лорен Аліхан про адміністративне призупинення, яким тимчасово і частково блокується виконання указу Президента США Дональда Трампа стосовно призупинення на 90 днів фінансування окремих програм – зокрема іноземних грантів через USAID. Цей наказ буде діяти до 3 лютого 2025 року. 

Слід зазначити, що ключовий помічник Камали Гарріс Браян Феллон, який був співзасновником громадської організації Demand Justice, також в свій час просував розширення можливостей для звільнення суддів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», перед тим, як піти з посади, президент США Джо Байден вирішив все ж таки заветувати закон, який передбачає створення вакансій для федеральних суддів. Таким чином, він не захотів давати обраному Президенту США Дональду Трампу шанс призначити більше суддів і таким чином дещо оновити систему.

При цьому, один із найближчих соратників Байдена та співавтор законопроекту, сенатор Кріс Кунс витратив місяці на те, щоб створити 63 нові посади суддів, і назвав це рішення «сумним результатом», звинувативши партійну політику в тому, що вона завадила двопартійним зусиллям.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя США звільнення Ілон Маск

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