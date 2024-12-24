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Байден наклав вето на закон про збільшення кількості вакансій у судах, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом

16:50, 24 грудня 2024
Джо Байден не захотів давати Дональду Трампу шанс призначити більше суддів.
Байден наклав вето на закон про збільшення кількості вакансій у судах, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом
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Президент США Джо Байден вирішив все ж таки заветувати закон, який передбачає створення вакансій для федеральних суддів. Таким чином, він не захотів давати обраному Президенту США Дональду Трампу шанс призначити більше суддів, зазначає Politico.

Нагадаємо, один із найближчих соратників Байдена та співавтор законопроекту, сенатор Кріс Кунс витратив місяці на те, щоб створити 63 нові посади суддів, і назвав це рішення «сумним результатом», звинувативши партійну політику в тому, що вона завадила двопартійним зусиллям.

Кунс додав, що Байден сказав йому, що єдиним запереченням проти законопроекту є його терміни вступу в силу. «Якби ми змогли змістити дату на чотири роки, він би підписав це завтра», — сказав Кунс про їхню розмову.

Кунс разом зі співавтором закону, сенатором Тоддом Янгом, написали законопроект, сподіваючись полегшити навантаження для судів по всій країні. Закон призвів би до створення 63 нових вакансій протягом наступного десятиліття, у тому числі 11 вакансій у 2025 році та ще 11 у 2027 році.

Влітку Сенат одноголосно ухвалив законопроект про призначення суддів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», обраний Президент США Дональд Трамп має намір призначити десятки нових суддів після набуття повноважень 20 січня, і, таким чином перезавантажити суди.

«Накладення цього вето — це партійна політика в найгіршому її прояві», — зазначив Тодд Янг у заяві.

Автор: Наталя Мамченко

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суд США закон Дональд Трамп Джо Байден

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