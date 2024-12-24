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Данило Гетманцев запропонував надати статус податкових агентів Uklon, Uber і Bolt

16:52, 24 грудня 2024
Цифрові платформи Uklon, Uber або Bolt можуть набути статусу податкових агентів уже в 2025 році, коли Верховна Рада розгляне відповідний законопроєкт.
Данило Гетманцев запропонував надати статус податкових агентів Uklon, Uber і Bolt
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Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував надати статус податкових агентів цифровим платформам, таким як Uklon, Uber або Bolt, у майбутньому законопроекті.

За його словами, після цього вони самостійно будуть утримувати податки з доходів своїх користувачів і сплачувати їх до держбюджету.  

Нардеп зазначив, що такий підхід суттєво полегшить адміністрування оподаткування користувачів, які продають товари і послуги через такі платформи.

«Це краще для адміністрування з боку держави, це простіше для людей, тому що людина отримає дохід уже з вирахуванням податку, який буде утримано платформою і сплачено до державного бюджету», – зазначив Гетманцев у інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що такі доходи пропонується оподатковувати за зниженою ставкою 5%, а спрощену процедуру адміністрування – коли платформа має виступати податковим агентом – пропонує й Організація економічного співробітництва та розвитку.

Водночас у моделі, яку розробило Міністерство фінансів, передбачалося, що платформа має відвантажити дані Державній податковій службі про фізичних осіб, а фізична особа повинна подати декларацію сама: задекларувати ці доходи, відзвітувати державі і сплатити податки.

«Це передбачає обов'язок для сотень тисяч наших співгромадян подання цих декларацій», – пояснив Гетманцев. Тому, на його думку, варіант утримання податків самими платформами як податковими агентами є кращим.

Гетманцев також уточнив, що в разі реєстрації користувачів цифрових платформ як ФОП порядок оподаткування їхніх доходів через ці платформи буде іншим, там вони самі сплачуватимуть податок.

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