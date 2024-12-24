Даниил Гетманцев предложил предоставить статус налоговых агентов Uklon, Uber и Bolt

Цифровые платформы Uklon, Uber или Bolt могут приобрести статус налоговых агентов уже в 2025 году, когда Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил предоставить статус налоговых агентов цифровым платформам, таким как Uklon, Uber или Bolt, в будущем законопроекте.

По его словам, после этого они будут самостоятельно удерживать налоги с доходов своих пользователей и платить их в госбюджет.

Нардеп отметил, что такой подход существенно облегчит администрирование налогообложения пользователей, продающих товары и услуги через такие платформы.

«Это лучше для администрирования со стороны государства, это проще для людей, потому что человек получит доход уже с вычетом налога, который будет удержан платформой и уплачен в государственный бюджет», – отметил Гетманцев в интервью «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что такие доходы предлагается облагать налогом по сниженной ставке 5%, а упрощенную процедуру администрирования – когда платформа должна выступать налоговым агентом – предлагает и Организация экономического сотрудничества и развития.

В то же время в модели, разработанной Министерством финансов, предполагалось, что платформа должна отгрузить данные Государственной налоговой службе о физических лицах, а физическое лицо должно подать декларацию сама: задекларировать эти доходы, отчитаться государству и уплатить налоги.

«Это предусматривает обязанность для сотен тысяч наших сограждан представления этих деклараций», – объяснил Гетманцев. Поэтому, по его мнению, вариант удержания налогов самими платформами как налоговыми агентами лучше.

Гетманцев также уточнил, что в случае регистрации пользователей цифровых платформ как ФЛП порядок налогообложения их доходов через эти платформы будет другим, там они сами будут платить налог.

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