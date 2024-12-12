Байден збирається заветувати прийнятий Сенатом закон щодо зменшення навантаження на суддів, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом

Справа у тому, що цей закон розширює кількість вакансій, на які можна призначити суддів, і відповідно, може надати Дональду Трампу широкі можливості призначення федеральних суддів.

Джерело фото: texaslegalappeals.com

Як раніше писала «Судово-юридична газета», обраний Президент США Дональд Трамп має намір призначити десятки нових суддів після набуття повноважень 20 січня, і, таким чином перезавантажити суди.

Втім, як повідомляє Politico і як випливає із заяви Білого дому, у Джо Байдена інші плани.

Так, Байден збирається накласти вето на законопроект про розширення кількості федеральних суддів, оскільки він не бажає давати новообраному президенту Трампу нові можливості призначення, повідомив виданню один із найближчих соратників Байдена та співавтор законопроекту, сенатор Кріс Кунс.

Цей крок прирікає на крах законодавство, ініційоване Крісом Кунсом, який витратив місяці на те, щоб створити 63 нові посади суддів.

Кунс зазначив в коментарях Politico, що Байден не бажає передати наступному президенту право призначити 22 суддів.

Він назвав це рішення «сумним результатом», звинувативши партійну політику в тому, що вона завадила двопартійним зусиллям.

Кунс додав, що Байден сказав йому, що єдиним запереченням проти законопроекту є його терміни вступу в силу. «Якби ми змогли змінити дату на чотири роки, він би підписав це завтра», — сказав Кунс про їхню розмову.

Кунс разом зі співавтором закону, сенатором Тоддом Янгом, написали законопроект, сподіваючись полегшити навантаження для судів по всій країні. Закон призвів би до створення 63 нових вакансій протягом наступного десятиліття, у тому числі 11 вакансій у 2025 році та ще 11 у 2027 році.

Влітку Сенат одноголосно ухвалив законопроект про призначення суддів.

Втім, у заяві Білого дому від 10 грудня йдеться про те, що «законопроект створить нові посади суддів у штатах, де сенатори прагнули залишити відкриті наявні вакансії суддів». «Ці зусилля щодо утримання відкритих вакансій свідчать про те, що занепокоєння щодо економії судової системи та завантаженості справ не є справжньою мотиваційною силою для ухвалення цього законопроекту зараз» - підкреслено у заяві.

Хоча Кунс сказав, що розуміє, чому Байден виступає проти законопроекту, він пообіцяв спробувати відновити ініціативу наступного року, незважаючи на ширші занепокоєння щодо впливу Трампа на судову систему.

«Я знаю федеральних суддів, які працюють із величезним навантаженням», — сказав він. «Я вважаю, що сьогодні так само актуально, як і раніше, щоб ми задовольнили потребу в розширеній федеральній судовій системі, і я шкодую про те, що в кінцевому підсумку все обернулося навколо деяких більш партійних проблем», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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