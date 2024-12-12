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Байден собирается ветировать принятый Сенатом закон об уменьшении нагрузки на судей, потому что он расширяет возможности назначения судей Трампом

12:59, 12 декабря 2024
Дело в том, что этот закон расширяет количество вакансий, на которые можно назначить судей, и, соответственно, может предоставить Дональду Трампу широкие возможности назначения федеральных судей.
Байден собирается ветировать принятый Сенатом закон об уменьшении нагрузки на судей, потому что он расширяет возможности назначения судей Трампом
Источник фото: texaslegalappeals.com
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», избранный Президент США Дональд Трамп намерен назначить десятки новых судей после обретения полномочий 20 января, и таким образом перезагрузить суды.

Впрочем, как сообщает Politico и как следует из заявления Белого дома, у Джо Байдена другие планы.

Так, Байден намерен ветировать законопроект о расширении количества федеральных судей, поскольку он не желает давать новоизбранному президенту Трампу новые возможности назначения, сообщил изданию один из ближайших соратников Байдена и соавтор законопроекта, сенатор Крис Кунс.

Этот шаг обрекает на крах законодательство, инициированное Крисом Кунсом, который потратил месяцы на создание 63 новых должностей судей.

Кунс отметил в комментариях Politico, что Байден не желает передать следующему президенту право назначить 22 судей.

Он назвал это решение «печальным результатом», обвинив партийную политику в том, что она помешала двухпартийным усилиям.

Кунс добавил, что Байден сказал ему, что единственным возражением против законопроекта являются его сроки вступления в силу. «Если бы мы смогли изменить дату на четыре года, он бы подписал это завтра», - сказал Кунс об их разговоре.

Кунс вместе с соавтором закона, сенатором Тоддом Янгом, написали законопроект в надежде облегчить нагрузку для судов по всей стране.

Летом Сенат единогласно принял законопроект о назначении судей.

Впрочем, в заявлении Белого дома от 10 декабря говорится, что «законопроект создаст новые должности судей в штатах, где сенаторы стремились оставить имеющиеся вакансии судей». «Эти усилия по содержанию открытых вакансий свидетельствуют о том, что беспокойство по поводу экономии судебной системы и загруженности дел не является настоящей мотивационной силой для принятия этого законопроекта сейчас» - подчеркнуто в заявлении.

Хотя Кунс сказал, что понимает, почему Байден выступает против законопроекта, он пообещал попытаться возобновить инициативу в следующем году, несмотря на более широкую обеспокоенность по поводу влияния Трампа на судебную систему.

«Я знаю федеральных судей, которые работают с огромной нагрузкой», – сказал он. «Я считаю, что сегодня так же актуально по-прежнему, чтобы мы удовлетворили потребность в расширенной федеральной судебной системе, и я сожалею о том, что в конечном счете все обернулось вокруг некоторых более партийных проблем», добавил он. 

Автор: Наталя Мамченко

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судья США Дональд Трамп Джо Байден

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Байден собирается ветировать принятый Сенатом закон об уменьшении нагрузки на судей, потому что он расширяет возможности назначения судей Трампом

Дело в том, что этот закон расширяет количество вакансий, на которые можно назначить судей, и, соответственно, может предоставить Дональду Трампу широкие возможности назначения федеральных судей.

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