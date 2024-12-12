Байден собирается ветировать принятый Сенатом закон об уменьшении нагрузки на судей, потому что он расширяет возможности назначения судей Трампом

Дело в том, что этот закон расширяет количество вакансий, на которые можно назначить судей, и, соответственно, может предоставить Дональду Трампу широкие возможности назначения федеральных судей.

Источник фото: texaslegalappeals.com

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», избранный Президент США Дональд Трамп намерен назначить десятки новых судей после обретения полномочий 20 января, и таким образом перезагрузить суды.

Впрочем, как сообщает Politico и как следует из заявления Белого дома, у Джо Байдена другие планы.

Так, Байден намерен ветировать законопроект о расширении количества федеральных судей, поскольку он не желает давать новоизбранному президенту Трампу новые возможности назначения, сообщил изданию один из ближайших соратников Байдена и соавтор законопроекта, сенатор Крис Кунс.

Этот шаг обрекает на крах законодательство, инициированное Крисом Кунсом, который потратил месяцы на создание 63 новых должностей судей.

Кунс отметил в комментариях Politico, что Байден не желает передать следующему президенту право назначить 22 судей.

Он назвал это решение «печальным результатом», обвинив партийную политику в том, что она помешала двухпартийным усилиям.

Кунс добавил, что Байден сказал ему, что единственным возражением против законопроекта являются его сроки вступления в силу. «Если бы мы смогли изменить дату на четыре года, он бы подписал это завтра», - сказал Кунс об их разговоре.

Кунс вместе с соавтором закона, сенатором Тоддом Янгом, написали законопроект в надежде облегчить нагрузку для судов по всей стране.

Летом Сенат единогласно принял законопроект о назначении судей.

Впрочем, в заявлении Белого дома от 10 декабря говорится, что «законопроект создаст новые должности судей в штатах, где сенаторы стремились оставить имеющиеся вакансии судей». «Эти усилия по содержанию открытых вакансий свидетельствуют о том, что беспокойство по поводу экономии судебной системы и загруженности дел не является настоящей мотивационной силой для принятия этого законопроекта сейчас» - подчеркнуто в заявлении.

Хотя Кунс сказал, что понимает, почему Байден выступает против законопроекта, он пообещал попытаться возобновить инициативу в следующем году, несмотря на более широкую обеспокоенность по поводу влияния Трампа на судебную систему.

«Я знаю федеральных судей, которые работают с огромной нагрузкой», – сказал он. «Я считаю, что сегодня так же актуально по-прежнему, чтобы мы удовлетворили потребность в расширенной федеральной судебной системе, и я сожалею о том, что в конечном счете все обернулось вокруг некоторых более партийных проблем», добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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