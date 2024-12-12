Большая Палата ВС сформулировала важные правовые выводы по применению норм процессуального законодательства

БП ВС опубликовала правовые выводы по делам о применении норм процессуального законодательства.

Большая Палата Верховного Суда сформулировала и представила важные правовые выводы по применению норм процессуального законодательства.

У справі № 757/47946/19-ц Велика Палата Верховного Суду досліджувала питання стосовно можливості апеляційного оскарження окремо від рішення суду ухвали про залишення заяви про забезпечення доказів без розгляду.

Велика Палата ВС дійшла висновку, що перелік ухвал, на які апеляційна скарга може бути подана окремо від рішення суду, наведений у ч. 1 ст. 353 ЦПК України (ч. 1 ст. 255 ГПК України). Цей перелік не є вичерпним: ухвала, зазначена в ч. 1 ст. 353 ЦПК України, безумовно може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду; за відсутності ухвали в цьому переліку встановленню та оцінці судом підлягає те, чи перешкоджає ця ухвала подальшому провадженню у справі та/або чи може вона бути оскаржена разом із рішенням суду (тобто чи є в особи, яка подає апеляційну скаргу, можливість поновити свої процесуальні права в інший спосіб).

Ухвала про залишення заяви про забезпечення доказів без розгляду не підлягає оскарженню в апеляційному порядку окремо від рішення суду, оскільки, по-перше, така ухвала відсутня в наведеному в ч. 1 ст. 353 ЦПК України (ч. 1 ст. 255 ГПК України) переліку, по-друге, ця ухвала не перешкоджає подальшому провадженню у справі, а заявник не позбавлений можливості включити свої заперечення на цю ухвалу до апеляційної скарги на рішення суду, ухвалене по суті спору.

Постанова ВП ВС від 13 листопада 2024 року у справі № 757/47946/19-ц (провадження № 14-37цс23) – за посиланням.

Також у справі № 806/5175/14 Велика Палата ВС вирішувала питання щодо можливості апеляційного оскарження окремо від рішення суду ухвали про відмову в задоволенні клопотання про поновлення провадження у справі.

ВП ВС дійшла висновку, що ухвали суду першої інстанції, які відсутні в переліку ст. 294 КАС України, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі й особа, яка подає апеляційну скаргу, не може поновити свої права в інший спосіб, аніж шляхом оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції окремо від рішення суду.

Ухвала суду першої інстанції про відмову в поновленні провадження у справі підлягає оскарженню в апеляційному порядку окремо від рішення суду як така, що перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Постанова ВП ВС від 21 листопада 2024 року у справі № 806/5175/14 (провадження № 11-227апп24) – за посиланням.

У справі № 186/871/14-ц Велика Палата ВС сформулювала висновки щодо неможливості закриття провадження у справі за повторно поданою заявою про видачу дубліката виконавчого документа / заміну сторони виконавчого провадження, зокрема за наявності ухвали суду про відмову в поновленні строку пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Велика Палата ВС зауважила, що ухвала про відмову в задоволенні заяви про видачу дубліката виконавчого документа, постановлена під час вирішення судом процесуального питання, пов’язаного з виконанням судового рішення, не може бути підставою для закриття провадження у справі за п. 3 ч. 1 ст. 255 ЦПК України (п. 3 ч. 1 ст. 231 ГПК України).

Заява (подання державного / приватного виконавця) з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних (господарських) справах, зокрема і про видачу дубліката виконавчого документа, підлягає розгляду без відкриття провадження у справі.

Тому державний / приватний виконавець чи заявник має право звертатися до суду з відповідним поданням, заявою, направленими на виконання ст. 129 Конституції України щодо обов’язковості судового рішення, стільки разів, скільки це необхідно, аби виконати судове рішення (за винятком випадків, передбачених ст. 44 ЦПК України).

Постанова ВП ВС від 13 листопада 2024 року у справі № 186/871/14-ц (провадження № 14-97цс24) – за посиланням.

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