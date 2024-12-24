Байден ветировал закон об увеличении количества вакансий в судах, так как он расширяет возможности назначения судей Трампом

Джо Байден не захотел давать Дональду Трампу шанс назначить больше судей.

Президент США Джо Байден решил все же ветировать закон, предусматривающий создание вакансий для федеральных судей. Таким образом он не захотел давать избранному Президенту США Дональду Трампу шанс назначить больше судей, отмечает Politico.

Напомним, один из ближайших соратников Байдена и соавтор законопроекта, сенатор Крис Кунс потратил месяцы на то, чтобы создать 63 новых должностей судей, и назвал это решение «печальным результатом», обвинив партийную политику в том, что она помешала двухпартийным усилиям.

Кунс добавил, что Байден сказал ему, что единственным возражением против законопроекта являются его сроки вступления в силу. «Если бы мы смогли сместить дату на четыре года, он бы подписал это завтра», - сказал Кунс об их разговоре.

Кунс вместе с соавтором закона, сенатором Тоддом Янгом, написали законопроект в надежде облегчить нагрузку для судов по всей стране. Закон привел бы к созданию 63 новых вакансий в течение следующего десятилетия, в том числе 11 вакансий в 2025 году и еще 11 в 2027 году.

Летом Сенат единогласно принял законопроект о назначении судей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», избранный Президент США Дональд Трамп намерен назначить десятки новых судей после обретения полномочий 20 января, и таким образом перезагрузить суды.

«Наложение этого вето – это партийная политика в худшем ее проявлении», – отметил Тодд Янг в заявлении.

Автор: Наталя Мамченко

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