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Начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка

18:55, 29 січня 2025
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відповів на заяву мера Києва Віталія Кличка.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка
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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка. Він заявив, що раніше мав із ним «робочу розмову», а тепер чує «звинувачення».

«Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь – не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення», - зазначив Ткаченко.

Він також зазначив, що у середу – 29 січня – разом із киянами обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог.

Раніше мер столиці Віталій Кличко у відкритому зверненні до Президента Володимира Зеленського заявив, що вважає, що начальника КМВА Тимур Ткаченко «блокує вирішення ключових господарських питань». Також Кличко написав, що начальник КМВА «намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон».

Перед цим начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко за результатами «плідної» розмови з Президентом Володимиром Зеленським заявив, що у столиці змінять очільників районних державних адміністрацій.

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Київ Віталій Кличко КМВА

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