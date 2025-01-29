Начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ответил на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко. Он заявил, что раньше имел с ним «рабочий разговор», а теперь слышит «обвинения».

«Очень странное заявление городского головы Виталия Кличко. Вчера с ним был вполне рабочий разговор. О том, что нужно сделать, каковы наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ – не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения», - отметил Ткаченко.

Он также отметил, что в среду – 29 января – вместе с киевлянами обсудили вопросы работы коммунального транспорта во время тревог.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко в открытом обращении к Президенту Владимиру Зеленскому заявил, что считает, что начальник КГВА Тимур Ткаченко «блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов». Также Кличко написал, что начальник КГВА «пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон».

Перед этим начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по результатам «плодотворного» разговора с Президентом Владимиром Зеленским заявил, что в столице сменят руководителей районных государственных администраций.

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