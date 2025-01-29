Начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко. Он заявил, что раньше имел с ним «рабочий разговор», а теперь слышит «обвинения».
«Очень странное заявление городского головы Виталия Кличко. Вчера с ним был вполне рабочий разговор. О том, что нужно сделать, каковы наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ – не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения», - отметил Ткаченко.
Он также отметил, что в среду – 29 января – вместе с киевлянами обсудили вопросы работы коммунального транспорта во время тревог.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко в открытом обращении к Президенту Владимиру Зеленскому заявил, что считает, что начальник КГВА Тимур Ткаченко «блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов». Также Кличко написал, что начальник КГВА «пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон».
Перед этим начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по результатам «плодотворного» разговора с Президентом Владимиром Зеленским заявил, что в столице сменят руководителей районных государственных администраций.
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