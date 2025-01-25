У Києві змінять очільників районних адміністрацій

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, нових керівників призначать найближчим часом.

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У столиці змінять очільників районних державних адміністрацій. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко за результатами «плідної» розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

«Питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим. Столиця України володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.

Вихід з цієї ситуації один — зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу — заміна очільників районних державних адміністрацій», - зазначив він.

За словами начальника КМВА, мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя.

Призначення нових керівників відбудеться найближчим часом, зауважив Ткаченко.

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