В Киеве сменят руководителей районных администраций

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, новых руководителей назначат в ближайшее время.

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В столице сменят руководителей районных государственных администраций. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по результатам «плодотворного» разговора с Президентом Владимиром Зеленским.

«Вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным. Столица Украины владеет самым большим бюджетом и ресурсами в стране. Однако даже при таких преимуществах киевляне сталкиваются с проблемами, требующими немедленного решения.

Выход из этой ситуации один – изменения. Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу — замена глав районных государственных администраций», - отметил он.

По словам начальника КГВА, цель одна — больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение волнующих общину проблем и создание условий для комфортной жизни.

Назначение новых руководителей состоится в ближайшее время, отметил Ткаченко.

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