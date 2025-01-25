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Упрощенный режим регулирования трудовых отношений — когда и кто использует

23:00, 25 января 2025
В Гоструда объясняют, что упрощенный режим может на добровольной основе применяться в отношениях между работниками и работодателями, имеющими право на его использование.
Упрощенный режим регулирования трудовых отношений — когда и кто использует
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Государственная служба по вопросам труда, кто может воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений.

Упрощенный режим регулирования трудовых отношений применяется к возникающим трудовым отношениям: между работником и работодателем, который является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с законом со средним количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек; или между работодателем и работником, размер заработной платы которого за месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом.

Упрощенный режим может на добровольной основе применяться в отношениях между работниками и работодателями, имеющими право на его использование.

Упрощенный режим может применяться в отношениях между работниками и работодателями исключительно на добровольной основе.

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Гоструда

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