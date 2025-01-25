В Житомирской области государству вернут почти 370 га леса стоимостью 2,4 млн грн

Орган местного самоуправления незаконно зарегистрировал право коммунальной собственности.

В Житомирской области судом отменено решение горсовета о регистрации права коммунальной собственности на почти 370 га земли лесного фонда и государственной регистрации на землю. Также суд обязал вернуть государству эти земли, сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о массиве земли лесохозяйственного назначения на территории Коростенского района.

В 2021 году орган местного самоуправления зарегистрировал право коммунальной собственности.

Установлено, что такое право горсовет приобрел незаконно, поскольку земля находится в постоянном пользовании ДСХП «Леса Украины». Соответственно, правом распоряжаться землями лесного фонда, которые являются государственной собственностью, наделена Житомирская областная государственная администрация.

Это стало основанием для обращения в Хозяйственный суд Житомирской области, признавший требования прокуратуры обоснованными.

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