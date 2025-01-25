На Житомирщині державі повернуть майже 370 га лісу вартістю 2,4 млн грн

Орган місцевого самоврядування незаконно зареєстрував на них право комунальної власності.

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На Житомирщині судом скасовано рішення міськради про реєстрацію права комунальної власності на майже 370 га землі лісового фонду та державну реєстрацію на землю. Також суд зобов’язав повернути державі ці земли, повідомили в обласній прокуратурі.

Мова йде про масив землі лісогосподарського призначення, що на території Коростенського району.

У 2021 році орган місцевого самоврядування зареєстрував на них право комунальної власності.

Встановлено, що таке право міськрада набула незаконно, оскільки земля перебуває у постійному користуванні ДСГП «Ліси України». Відповідно, правом розпоряджатися землями лісового фонду, які є державною власністю, наділено Житомирську обласну державну адміністрацію.

Це стало підставою для звернення до Господарського суду Житомирської області, який визнав вимоги прокуратури обґрунтованими.

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