На Житомирщині державі повернуть майже 370 га лісу вартістю 2,4 млн грн

На Житомирщині судом скасовано рішення міськради про реєстрацію права комунальної власності на майже 370 га землі лісового фонду та державну реєстрацію на землю. Також суд зобов’язав повернути державі ці земли, повідомили в обласній прокуратурі.
Мова йде про масив землі лісогосподарського призначення, що на території Коростенського району.
У 2021 році орган місцевого самоврядування зареєстрував на них право комунальної власності.
Встановлено, що таке право міськрада набула незаконно, оскільки земля перебуває у постійному користуванні ДСГП «Ліси України». Відповідно, правом розпоряджатися землями лісового фонду, які є державною власністю, наділено Житомирську обласну державну адміністрацію.
Це стало підставою для звернення до Господарського суду Житомирської області, який визнав вимоги прокуратури обґрунтованими.
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