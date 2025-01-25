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ФОП повернув аванс при розірванні договору — чи подавати уточнюючу звітність

22:00, 25 січня 2025
У податковій пояснюють, що у разі нарахування доходів податковий агент повинен відобразити в розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, зокрема виплачені на користь самозайнятих осіб.
ФОП повернув аванс при розірванні договору — чи подавати уточнюючу звітність
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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, чи необхідно юридичній особі подавати уточнюючий розрахунок у разі повернення ФОП суми попередньої оплати при розірванні договору.

Згідно з п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 та п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Тобто, у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в Розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність).

При цьому, форма Розрахунку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами та доповненнями.

У разі повернення фізичною особою – підприємцем суми попередньої оплати при розірванні договору, яка була відображена суб’єктом господарювання у Розрахунку за попередній період, суб’єкт господарювання зазначає таку суму повернення з від’ємним значенням у складі Розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося таке повернення коштів.

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податкова ФОП податки

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