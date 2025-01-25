ФЛП вернул аванс при расторжении договора — подавать ли уточняющую отчетность

В налоговой объясняют, что в случае начисления доходов налоговый агент должен отразить в расчете такие уплаченные доходы в пользу всех налогоплательщиков, в том числе выплаченные в пользу самозанятых лиц.

Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, необходимо ли юридическому лицу подавать уточняющий расчет при возврате ФЛП суммы предварительной оплаты при расторжении договора.

Согласно п.п. "б" п. 176.2 ст. 176 и о.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного (налогового) месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (далее – Расчет), в контролирующий орган по основному месту учета.

То есть, в случае начисления (выплаты) доходов налоговый агент должен отразить в Расчете такие уплаченные доходы в пользу всех налогоплательщиков, в том числе выплаченные в пользу самозанятых лиц (физических лиц – предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность).

При этом форма Расчета утверждена приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 с изменениями и дополнениями.

В случае возврата физическим лицом – предпринимателем суммы предварительной оплаты при расторжении договора, отраженной субъектом хозяйствования в Расчете за предыдущий период, предприятие отмечает такую ​​сумму возврата с отрицательным значением в составе Расчета за любой последующий налоговый период, в течение которого произошло такое возврат средств.

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