В Одесской области разорвали договоры на строительство базовой станции на острове Змеиный стоимостью почти 70 млн гривен

За бюджетные средства на острове Змеиный планировалось строительство базовой спасательной станции.

В Одесской области предотвратили безосновательное расходование более 69 миллионов гривен на цели, не соответствующие госинтересам. Речь идет об объекте на острове Змеиный, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в 2020-2021 годах Казенное предприятие "Морская поисково-спасательная служба" провело открытые торги, по итогам которых заключило договоры с подрядчиками на строительство базовой станции "Змеиный" на одноименном острове.

Проект предусматривал создание объекта для обеспечения безопасности мореходства и работы связи в чрезвычайных ситуациях. Финансирование должно осуществляться из государственного бюджета через Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Однако из-за полномасштабного вторжения РФ остров Змеиный сначала был оккупирован, а затем с момента освобождения остается в зоне активных боевых действий, что сделало невозможным выполнение работ. Несмотря на это действие договоров продолжали на 2023 и 2024 годы, создавая риск неэффективного использования бюджетных средств.

При вмешательстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы разорваны договоры на закупку работ, стоимость которых превышала 69 млн гривен. Это решение стало результатом проверки, выявившей несоответствие заключенных договоров современным реалиям.

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