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На Одещині розірвали договори на будівництво базової станції на острові Зміїний вартістю майже 70 млн гривень

17:53, 25 січня 2025
За бюджетні кошти на острові Зміїний планувалося будівництво базової рятувальної станції.
На Одещині розірвали договори на будівництво базової станції на острові Зміїний вартістю майже 70 млн гривень
Фото: Одеська обласна прокуратура
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На Одещині запобігли безпідставному витрачанню понад 69 мільйонів гривень на цілі, які не відповідають держінтересам. Мова йде про об'єкт на острові Зміїний, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2020–2021 роках Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» провело відкриті торги, за підсумками яких уклало договори з підрядниками на будівництво базової станції «Зміїний» на однойменному острові.

Проєкт передбачав створення об’єкта для забезпечення безпеки мореплавства та роботи зв’язку під час надзвичайних ситуацій. Фінансування мало здійснюватися з державного бюджету через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Однак через повномасштабне вторгнення РФ острів Зміїний спочатку був окупований, а потім від моменту визволення залишається у зоні активних бойових дій, що унеможливило виконання робіт. Попри це, дію договорів продовжували на 2023 і 2024 роки, створюючи ризик неефективного використання бюджетних коштів.

прокуратура

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