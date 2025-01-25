На Одещині розірвали договори на будівництво базової станції на острові Зміїний вартістю майже 70 млн гривень

За бюджетні кошти на острові Зміїний планувалося будівництво базової рятувальної станції.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині запобігли безпідставному витрачанню понад 69 мільйонів гривень на цілі, які не відповідають держінтересам. Мова йде про об'єкт на острові Зміїний, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2020–2021 роках Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» провело відкриті торги, за підсумками яких уклало договори з підрядниками на будівництво базової станції «Зміїний» на однойменному острові.

Проєкт передбачав створення об’єкта для забезпечення безпеки мореплавства та роботи зв’язку під час надзвичайних ситуацій. Фінансування мало здійснюватися з державного бюджету через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Однак через повномасштабне вторгнення РФ острів Зміїний спочатку був окупований, а потім від моменту визволення залишається у зоні активних бойових дій, що унеможливило виконання робіт. Попри це, дію договорів продовжували на 2023 і 2024 роки, створюючи ризик неефективного використання бюджетних коштів.