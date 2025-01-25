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Пенсія за мінімальної зарплати — яким буде розмір виплат

17:35, 25 січня 2025
Якщо працівник отримував мінімальну зарплату, його пенсійні виплати будуть невисокими.
Пенсія за мінімальної зарплати — яким буде розмір виплат
ілюстративне фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці
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Українці, які отримують мінімальну заробітну плату, можуть розраховувати на невеликі пенсійні виплати. Розмір пенсії залежить від двох основних чинників: трудового стажу (чим більший стаж, тим більша пенсія) та середньої заробітної плати, розрахованої з офіційно задекларованих доходів.

Закон гарантує, що пенсія повинна становити не менше 40% від середньої зарплати пенсіонера, але за умови, що він накопичив повний трудовий стаж, який поступово збільшується. Про це пише "На пенсії". 

При мінімальній зарплаті 8000 грн та достатньому стажі, пенсія складатиме 3370 грн на місяць.

Для підвищення пенсійних виплат треба:

  • накопичувати стаж, працюючи офіційно;
  • розглядати варіанти добровільного пенсійного страхування;
  • використовувати можливості участі в накопичувальних пенсійних програмах.

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