У громадському транспорті Києва сплатити за проїзд тепер можна через QR-код

У столиці запустили нові можливості для зручної оплати проїзду в усіх автобусах, тролейбусах і трамваях. Про це повідомили у міському застосунку «Київ Цифровий».
Як оплатити проїзд через Цифровий?
Що робити, коли QR-код закриває спина попутника?
Можна не сканувати QR-код, а ввести бортовий номер транспорту в сервісі «Оплата проїзду». Бортові номери написані на плакатах і наліпках.
Як проходить перевірка оплати?
У застосунку з'явиться запис про оплачений проїзд. Його потрібно при потребі показати контролеру під час перевірки.
Це єдиний спосіб оплати, для якого додаткова перевірка зчитувальним пристроєм контролера не потрібна.
У випадку, якщо контролер не зараховує оплату через застосунок, потрібно повідомили на гарячу лінію Київпастрансу: 0 800 504 411.
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