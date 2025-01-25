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У громадському транспорті Києва сплатити за проїзд тепер можна через QR-код

15:21, 25 січня 2025
Такий спосіб оплати запрацював уже на всіх маршрутах.
У громадському транспорті Києва сплатити за проїзд тепер можна через QR-код
Джерело фото: Київ Цифровий
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У столиці запустили нові можливості для зручної оплати проїзду в усіх автобусах, тролейбусах і трамваях. Про це повідомили у міському застосунку «Київ Цифровий».

Як оплатити проїзд через Цифровий?

  • Виберіть сервіс «Оплата проїзду».
  • Скануйте QR-код на плакаті або наліпці у салоні.
  • Оплатіть проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Що робити, коли QR-код закриває спина попутника?

Можна не сканувати QR-код, а ввести бортовий номер транспорту в сервісі «Оплата проїзду». Бортові номери написані на плакатах і наліпках.

Як проходить перевірка оплати?

У застосунку з'явиться запис про оплачений проїзд. Його потрібно при потребі показати контролеру під час перевірки.

Це єдиний спосіб оплати, для якого додаткова перевірка зчитувальним пристроєм контролера не потрібна.

У випадку, якщо контролер не зараховує оплату через застосунок, потрібно повідомили на гарячу лінію Київпастрансу: 0 800 504 411.

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Київ транспорт

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