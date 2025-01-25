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Пенсия при минимальной зарплате — каким будет размер выплат

17:35, 25 января 2025
Если работник получал минимальную зарплату, то его пенсионные выплаты будут невысокими.
Пенсия при минимальной зарплате — каким будет размер выплат
иллюстративное фото: Мария Пайлик/Суспильне Черновцы
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Украинцы, получающие минимальную заработную плату, могут рассчитывать на небольшие пенсионные выплаты. Размер пенсии зависит от двух основных факторов: трудового стажа (чем больше стаж, тем больше пенсия) и средней заработной платы, рассчитанной из официально задекларированных доходов.

Закон гарантирует, что пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты пенсионера, но при условии, что он накопил постепенно увеличивающийся трудовой стаж. Об этом пишет "На пенсии".

При минимальной зарплате 8000 грн и достаточном стаже, пенсия будет составлять 3370 грн в месяц.

Для повышения пенсионных выплат нужно:

  • накапливать стаж, работая официально;
  • рассматривать варианты добровольного пенсионного страхования;
  • использовать возможности участия в накопительных пенсионных программах.

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