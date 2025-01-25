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Спрощений режим регулювання трудових відносин — коли та хто використовує

23:00, 25 січня 2025
У Держпраці пояснюють, що спрощений режим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання.
Спрощений режим регулювання трудових відносин — коли та хто використовує
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Державна служба з питань праці, хто може скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин.

Спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають: між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб; або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. 

Спрощений режим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання.

Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах.

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