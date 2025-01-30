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Как получить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов

08:12, 30 января 2025
Какое имущество не считается совместной собственностью мужа и жены.
Как получить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов
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В Министерстве юстиции разъясняют, что во время супружеской жизни муж и жена могут приобретать имущество, являющееся их общей совместной собственностью, и имущество, являющееся личной частной собственностью каждого из них. Вопросы права личной частной собственности супруги и мужа и права общей совместной собственности супругов урегулированы в главах 7 и 8 Семейного кодекса Украины.

Так, согласно указанному кодексу имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). В то же время не может быть общим, в частности, имущество, которое приобрел один из супругов на основании договора дарения или в порядке наследования или же приобретенное за принадлежащие ему или ей средства лично.

Действующее законодательство позволяет получить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов или бывших супругов на основании совместного заявления. Для этого необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу. Этот документ подтверждает право на имущество и открывает возможности для дальнейшего распоряжения им.

Согласно статье 70 Закона Украины «О нотариате» нотариус на основании совместного письменного заявления супругов выдает одному или каждому из них свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, приобретенном ими за время брака.

Такое свидетельство может быть выдано каждому из супругов во время пребывания в браке или после расторжения брака.

Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, земельный участок и другое недвижимое имущество выдается нотариусом по местонахождению такого имущества.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается при подаче документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, или при наличии государственной регистрации права собственности на такое имущество в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

При выдаче свидетельства нотариус проверяет факт принадлежности имущества супругам (бывшим супругам) на праве общей совместной собственности.

Какие документы необходимо предоставить нотариусу

  • паспорт гражданина Украины или иной документ, удостоверяющей личность;
  • документы, свидетельствующие о брачных отношениях. Это могут быть свидетельства о браке, о расторжении брака, решении суда, отметки в паспорте о регистрации брака;
  • документы, подтверждающие право собственности на имущество, или при наличии государственной регистрации права собственности на такое имущество в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Указанный перечень не является исчерпывающим, поскольку нотариус является процессуально независимым лицом и в зависимости от обстоятельств каждого совершаемого нотариального действия в соответствии со статьей 4 Закона имеет право истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для его совершения.

При наличии запрета отчуждения жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается в случае согласия на это кредитора (соответствующего налогового органа).

Если на вышеуказанное имущество наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве собственности на долю в совместном имуществе супругов откладывается до снятия ареста.

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