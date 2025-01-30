Как получить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов

Какое имущество не считается совместной собственностью мужа и жены.

В Министерстве юстиции разъясняют, что во время супружеской жизни муж и жена могут приобретать имущество, являющееся их общей совместной собственностью, и имущество, являющееся личной частной собственностью каждого из них. Вопросы права личной частной собственности супруги и мужа и права общей совместной собственности супругов урегулированы в главах 7 и 8 Семейного кодекса Украины.

Так, согласно указанному кодексу имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). В то же время не может быть общим, в частности, имущество, которое приобрел один из супругов на основании договора дарения или в порядке наследования или же приобретенное за принадлежащие ему или ей средства лично.

Действующее законодательство позволяет получить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов или бывших супругов на основании совместного заявления. Для этого необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу. Этот документ подтверждает право на имущество и открывает возможности для дальнейшего распоряжения им.

Согласно статье 70 Закона Украины «О нотариате» нотариус на основании совместного письменного заявления супругов выдает одному или каждому из них свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, приобретенном ими за время брака.

Такое свидетельство может быть выдано каждому из супругов во время пребывания в браке или после расторжения брака.

Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, земельный участок и другое недвижимое имущество выдается нотариусом по местонахождению такого имущества.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается при подаче документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, или при наличии государственной регистрации права собственности на такое имущество в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

При выдаче свидетельства нотариус проверяет факт принадлежности имущества супругам (бывшим супругам) на праве общей совместной собственности.

Какие документы необходимо предоставить нотариусу

паспорт гражданина Украины или иной документ, удостоверяющей личность;

документы, свидетельствующие о брачных отношениях. Это могут быть свидетельства о браке, о расторжении брака, решении суда, отметки в паспорте о регистрации брака;

документы, подтверждающие право собственности на имущество, или при наличии государственной регистрации права собственности на такое имущество в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Указанный перечень не является исчерпывающим, поскольку нотариус является процессуально независимым лицом и в зависимости от обстоятельств каждого совершаемого нотариального действия в соответствии со статьей 4 Закона имеет право истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для его совершения.

При наличии запрета отчуждения жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается в случае согласия на это кредитора (соответствующего налогового органа).

Если на вышеуказанное имущество наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве собственности на долю в совместном имуществе супругов откладывается до снятия ареста.

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