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В скрининговом отчете Еврокомиссии говорится о перезагрузке и переаттестации ГБР – Ярослав Железняк

07:50, 30 января 2025
По словам первого заместителя председателя комитета, первый скрининговый отчет Еврокомиссии содержит рекомендации по перезагрузке руководства ГБР и переаттестации сотрудников по модели Бюро экономической безопасности, то есть с решающим голосом «международников».
В скрининговом отчете Еврокомиссии говорится о перезагрузке и переаттестации ГБР – Ярослав Железняк
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Европейская комиссия 16 января отправила Европейскому совету первый скрининговый отчет первого кластера «Основы» переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе с последующим обсуждением документа государствами-членами. Соответствующую информацию по запросу агентства «Интерфакс-Украина» предоставили в Европейской комиссии.

Пока этот отчет не опубликован.

Вместе с тем, первый заместитель парламентского комитета по налоговой политике, народный депутат Ярослав Железняк приоткрыл некоторые детали «скринингового репорта». По его словам, он насчитывает 200 страниц, а в части относительно Государственного бюро расследований говорится, что ГБР нужно перезагружать по модели Бюро экономической безопасности, то есть провести «перезагрузку руководства и переаттестацию сотрудников».

Напомним, что нового руководителя БЭБ по новому закону будет отбирать комиссия с решающим голосом международных экспертов. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала анализ, свидетельствующий, что из 43 кандидатов, несмотря на призывы подавать свои кандидатуры на конкурс, всего лишь 2 являются представителями бизнеса. Другие кандидаты представляют НАБУ, прокуратуру, именно БЭБ, налоговиков и госслужащих.

Поскольку этот скрининговый отчет пока нигде не публиковался, и, по словам Ярослава Железняка, с ним пока невозможно ознакомиться, неизвестно, каким образом с ним смог ознакомиться народный депутат.

Следует отметить, что отбор на должность директора ГБР проводится конкурсной комиссией, состоящей из 9 членов. По три назначаются Президентом, парламентом по представлению комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а также Кабмином на основании предложений международных партнеров. Для принятия решения комиссии нужно 5 голосов.

Напомним, что в отчете о расширении, опубликованном за 30 октября 2024 года, Еврокомиссия указала на то, что Украина должна ввести прозрачные и основанные на заслугах процедуры найма и отбора на руководящие должности в центральных и региональных управлениях Национальной полиции и Государственного бюро расследований (ГБР) со значительным привлечением независимых экспертов, а также жесткие дисциплинарные и антикоррупционные правила, направленные на местный контекст и устранение реальных коррупционных рисков.

Впрочем, непосредственно о перезагрузке там речь не шла.

Как известно, переговоры о вступлении в ЕС разбиты на 35 разделов, сгруппированных в шесть кластеров, которые открывают поочередно ввиду прогресса в их выполнении страной-кандидатом.

Во время председательства Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом по 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — по «фундаментальным» требованиям — уже в марте 2025 года, а второй по корректировке общей внешней политики и политики безопасности — до июня.

Цель состоит в том, чтобы к марту открыть пять «фундаментальных» разделов кластера. То есть, начать работу с Киевом над разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии, свободе и безопасности, государственных закупках, статистике, финансовом контроле, а также экономических критериях, функционировании демократических институтов, реформе государственного управления.

Автор: Наталя Мамченко

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ГБР Еврокомиссия

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В скрининговом отчете Еврокомиссии говорится о перезагрузке и переаттестации ГБР – Ярослав Железняк

По словам первого заместителя председателя комитета, первый скрининговый отчет Еврокомиссии содержит рекомендации по перезагрузке руководства ГБР и переаттестации сотрудников по модели Бюро экономической безопасности, то есть с решающим голосом «международников».

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