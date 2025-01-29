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Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ

18:30, 29 января 2025
По его мнению, прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего, все дело в школе.
Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ
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После успеха китайского стартапа в области ИИ DeepSeek генеральный директор Telegram Павел Дуров высказал мнение о причинах, почему Китай «так быстро догнал США в области искусственного интеллекта».

По его мнению, прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего. Он считает, что дело в том, что китайская система среднего образования превосходит западную.

«Китайские ученики уже давно превосходят других по математике и программированию на международных олимпиадах.

Когда дело доходит до подготовки выдающихся результатов в математике и естествознании, система среднего образования Китая превосходит западную. Она поощряет жесткую конкуренцию среди учеников…

Напротив, большинство западных школ препятствуют конкуренции, запрещая публичные объявления оценок и рейтингов учеников. Обоснование понятно — защитить учеников от давления или насмешек. Однако такие меры также предсказуемо демотивируют лучших учеников. Победа и поражение — две стороны одной медали. Устраните проигравших — и вы устраните победителей», - пишет Дуров.

По его мнению, для многих учеников мотивация преуспеть в старшей школе исходит из того, что они относятся к ней как к соревновательной игре, стремясь занять первое место против сильных соперников, а устранение прозрачности в успеваемости учеников может сделать школу бессмысленной для амбициозных подростков.

«Неудивительно, что многие одаренные дети теперь находят соревновательные игры более захватывающими, чем учебу — по крайней мере, в видеоиграх они могут видеть, какой рейтинг занимает каждый игрок», - указывает предприниматель.

Дуров считает, что, если система среднего образования не подвергнется радикальной реформе, «растущее доминирование Китая в технологиях кажется неизбежным».

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США Китай Павел Дуров искусственный интеллект

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