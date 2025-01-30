36 тыс грн за успешный экзамен – в Сумской области на взятке погорело руководство учебного заведения

В ходе обыска в кабинете руководителя учебного заведения обнаружено и изъято 209 тыс. грн наличных.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора одного из профессионально-технических учебных заведений Роменщины и его заместителю, которые требовали и получили взятку за успешную сдачу учениками экзаменов.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемые требовали от одного из преподавателей собрать из каждого ученика группы, в которой он преподает, по 2,8 тыс. грн за успешную сдачу экзамена. При этом преподаватель предупредил учеников, что тот, кто не оплатит средства, – не сдаст экзамен.

28 января директора и заместителя задержали по получении 36 тыс. 500 грн от преподавателя.

«В то же время при обыске в кабинете руководителя обнаружено и изъято 209 тыс. грн наличных денег», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении их от должности.

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