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36 тис грн за успішний іспит – на Сумщині на хабарі погоріло керівництво закладу освіти

07:54, 30 січня 2025
Під час обшуку в кабінеті керівника закладу освіти виявлено та вилучено 209 тис. грн готівки.
36 тис грн за успішний іспит – на Сумщині на хабарі погоріло керівництво закладу освіти
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У Сумській області правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора одного з професійно-технічних навчальних закладів Роменщини та його заступнику, які вимагали та одержали хабар за успішне складання учнями іспитів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрювані вимагали від одного з викладачів зібрати з кожного учня групи, в якій він викладає, по 2,8 тис. грн за успішне складання іспиту. При цьому викладач попередив учнів, що той, хто не сплатить кошти, – не складе іспит.

28 січня директора та заступника затримали після одержання 36 тис. 500 грн від викладача.

«Водночас під час обшуку в кабінеті керівника виявлено та вилучено 209 тис. грн готівки», - заявили у прокуратурі.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посади.

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прокуратура хабар

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