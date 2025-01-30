Міноборони розпочало виробництво кодифікованих FPV-дронів

Україна почала виробництво кодифікованих FPV-дронів для Сил оборони на державному підприємстві.

Міністерство оборони України почало виробництво кодифікованих FPV-дронів на базі державного підприємства. Цей проєкт, започаткований у грудні 2024 року, реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником, який надав ліцензію на виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомили у відомстві.

У рамках пілотного проєкту, під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій МОУ, держава отримала можливість створювати кодифіковані FPV-дрони для потреб Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування, державне підприємство зможе брати участь у тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки, вдалося отримати чітке розуміння собівартості виробництва дронів, що дозволить підвищити якість продукції через сталу конкуренцію на ринку.

Міноборони також розробило дорожню карту для організації подібних виробництв з іншими розробниками безпілотників. Начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк заявив, що готові розширювати співпрацю з приватними компаніями, надаючи пакет шаблонних документів і покрокову інструкцію для запуску аналогічних виробництв на інших державних підприємствах.

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