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Минобороны начало производство кодифицированных FPV-дронов

07:36, 30 января 2025
Украина начала производство кодифицированных FPV-дронов для Сил обороны на государственном предприятии.
Минобороны начало производство кодифицированных FPV-дронов
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Министерство обороны Украины начало производство кодифицированных FPV-дронов на базе государственного предприятия. Этот проект, начатый в декабре 2024 года, реализуется по трехстороннему соглашению с частным разработчиком, который предоставил лицензию на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в ведомстве.

В рамках пилотного проекта, под общей координацией Главного управления оборонных инноваций МОУ, государство получило возможность создавать кодифицированные FPV-дроны для нужд Сил обороны Украины. После отработки технологии производства и ее масштабирования, государственное предприятие сможет участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что благодаря интеграции государства в производственные цепочки, удалось получить четкое понимание себестоимости производства дронов, что позволит повысить качество продукции через постоянную конкуренцию на рынке.

Минобороны также разработало дорожную карту для организации подобных производств с другими разработчиками беспилотников. Начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк заявил, что готовы расширять сотрудничество с частными компаниями, предоставляя пакет шаблонных документов и пошаговую инструкцию для запуска аналогичных производств на других государственных предприятиях.

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оружие Минобороны

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