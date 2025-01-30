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В Украине арестовали коллекционный Rolls-Royce, который был ввезен контрабандным путем

07:18, 30 января 2025
Rolls-Royce Silver Wraith II изъяли и определением суда на авто наложили арест.
В Украине арестовали коллекционный Rolls-Royce, который был ввезен контрабандным путем
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В Киевской области был арестован незаконно ввезенный в Украину легковой автомобиль Rolls-Royce Silver Wraith II в 1976 году выпуска.

Как сообщила прокуратура Киевской областной, фигуранты наладили нелегальную схему импорта транспортных средств. Основанием для перемещения упомянутого автомобиля через государственную границу служил поддельный сертификат соответствия по индивидуальному утверждению колесного транспортного средства, что также подтверждается выводом экспертов.

Отмечается, что следственным судьей Соломенского районного суда города Киева наложен арест на изъятый ​​автомобиль.

Rolls-Royce Silver Wraith II – довольно редкая модель, ведь всего с 1975 по 1980 год выпустили 2135 таких седанов. Стоит такой автомобиль от 25 до 50 тысяч долларов.

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прокуратура Киев

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