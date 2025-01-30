В Одесской области разоблачили канал переправки военнообязанных через границу по документам моряков

Двум женщинам объявлено подозрение за подделку документов во избежание мобилизации.

В Одесской области правоохранители ликвидировали канал нелегальной переправки мужчин, подлежащих мобилизации, через государственную границу под видом моряков. Двум женщинам, 62 и 65 лет, которые организовали незаконную схему, объявлено подозрение. Им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемые за определенную плату изготавливали поддельные свидетельства о прохождении профессиональной подготовки и удостоверения моряка, что позволяло мужчинам избежать мобилизации и выехать за границу в качестве членов экипажа судов. За свои услуги организаторы брали более шести тысяч долларов.

Правоохранители задокументировали случай трудоустройства одного из военнообязанных как матроса на грузовое судно, которое курсировало по странам Евросоюза. Во время обысков у фигуранток изъято более 180 тысяч долларов, документы, мобильные телефоны и автомобили.

Женщинам инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу, подделку документов и содействие совершению этих преступлений. Максимальное наказание предусматривает до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Полицейские продолжают устанавливать всех лиц, причастных к преступной схеме.

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