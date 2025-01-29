В соцсети обнародовали видео, где водитель не пропустил пешехода — полиция наказала водителя

На водителя полицейские составили админпротокол.

В Днепре наказали на водителя автомобиля Ford, который не пропустил пешехода на переходе.

«На днях в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы сняли нарушение правил дорожного движения на перекрестке улиц Запорожское шоссе и Паникахи. Там водитель автомобиля Ford не пропустил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - заявила патрульная полиция Днепропетровской области.

Также там добавили, что разыскали мужчину, который в то время находился за рулем и составили на него административные материалы по ч. 5 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешехода, что повлекло за собой создание аварийной обстановки) КУоАП.

Гражданина ждет суд, отметили в полиции.

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