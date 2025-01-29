Практика судов
  1. В Украине

В соцсети обнародовали видео, где водитель не пропустил пешехода — полиция наказала водителя

23:48, 29 января 2025
На водителя полицейские составили админпротокол.
В соцсети обнародовали видео, где водитель не пропустил пешехода — полиция наказала водителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре наказали на водителя автомобиля Ford, который не пропустил пешехода на переходе.

«На днях в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы сняли нарушение правил дорожного движения на перекрестке улиц Запорожское шоссе и Паникахи. Там водитель автомобиля Ford не пропустил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - заявила патрульная полиция Днепропетровской области.

Также там добавили, что разыскали мужчину, который в то время находился за рулем и составили на него административные материалы по ч. 5 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешехода, что повлекло за собой создание аварийной обстановки) КУоАП.

Гражданина ждет суд, отметили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Илон Маск предложил рассмотреть вопрос о возможности увольнения судей, выносящих несправедливые приговоры

Соответствующее сообщение глава DOGE Илон Маск сделал в связи с намерением судьи из Чикаго освободить члена венесуэльской банды.

Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже производятся – текст приказа

Стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Назначен новый заместитель руководителя Секретариата ВККС

Павел Кулик, ранее работавший в НАПК, будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии.

Военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК – Кабмин внес изменения

Если военнообязанный получил повестку на прохождение медосмотра и в пределах срока подал запрос об электронном направлении на ВЛК, он может не появляться в срок и место, указанные в повестке, для прохождения медосмотра – изменения в постановление.

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді