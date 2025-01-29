Минфин обновит формы бюджетной отчетности

Изменения вступят в силу с отчетности за I квартал 2025 года.

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Министерство финансов Украины анонсировало обновление форм бюджетной отчетности и изменений в порядок их составления, согласно проекту приказа, обнародованному на официальном сайте ведомства. Изменения, касающиеся распорядителей и получателей бюджетных средств, а также фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, вступят в силу с отчетности за I квартал 2025 года.

Проект приказа предусматривает дополнение отчетов рядом новых показателей. В частности, в отчеты о поступлении и использовании средств специального фонда будут добавлены данные об остатках средств, полученных в отчетном периоде. Кроме того, изменяется порядок отражения поступлений в натуральной форме в отчетах о поступлениях за плату за услуги и по другим источникам собственных поступлений.

Также предложено внести дополнения в Отчет о выполнении бюджета Фонда, в частности, относительно перечисленных средств из предыдущих отчетных периодов. Наряду с этим, будет уточнено раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности, а некоторые показатели, которые ранее были частью форм отчетности, будут включены в пояснительную записку.

В результате обновлений, которые коснутся 20 форм отчетности, изменится структура представления информации по отдельным субвенциям, кредитам от иностранных государств, а также поступлений бюджетных учреждений в натуральной форме.

Согласно приказу, распорядители и получатели бюджетных средств, а также фонды общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования должны составлять отчетность в соответствии с новыми требованиями с начала 2025 года.

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