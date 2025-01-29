Практика судов
  1. В Украине

Минфин обновит формы бюджетной отчетности

23:30, 29 января 2025
Изменения вступят в силу с отчетности за I квартал 2025 года.
Минфин обновит формы бюджетной отчетности
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов Украины анонсировало обновление форм бюджетной отчетности и изменений в порядок их составления, согласно проекту приказа, обнародованному на официальном сайте ведомства. Изменения, касающиеся распорядителей и получателей бюджетных средств, а также фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, вступят в силу с отчетности за I квартал 2025 года.

Проект приказа предусматривает дополнение отчетов рядом новых показателей. В частности, в отчеты о поступлении и использовании средств специального фонда будут добавлены данные об остатках средств, полученных в отчетном периоде. Кроме того, изменяется порядок отражения поступлений в натуральной форме в отчетах о поступлениях за плату за услуги и по другим источникам собственных поступлений.

Также предложено внести дополнения в Отчет о выполнении бюджета Фонда, в частности, относительно перечисленных средств из предыдущих отчетных периодов. Наряду с этим, будет уточнено раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности, а некоторые показатели, которые ранее были частью форм отчетности, будут включены в пояснительную записку.

В результате обновлений, которые коснутся 20 форм отчетности, изменится структура представления информации по отдельным субвенциям, кредитам от иностранных государств, а также поступлений бюджетных учреждений в натуральной форме.

Согласно приказу, распорядители и получатели бюджетных средств, а также фонды общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования должны составлять отчетность в соответствии с новыми требованиями с начала 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минфин

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Илон Маск предложил рассмотреть вопрос о возможности увольнения судей, выносящих несправедливые приговоры

Соответствующее сообщение глава DOGE Илон Маск сделал в связи с намерением судьи из Чикаго освободить члена венесуэльской банды.

Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже производятся – текст приказа

Стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Назначен новый заместитель руководителя Секретариата ВККС

Павел Кулик, ранее работавший в НАПК, будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии.

Военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК – Кабмин внес изменения

Если военнообязанный получил повестку на прохождение медосмотра и в пределах срока подал запрос об электронном направлении на ВЛК, он может не появляться в срок и место, указанные в повестке, для прохождения медосмотра – изменения в постановление.

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді