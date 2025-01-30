На Полтавщине запустили мобильные аптечные пункты

В планах – регулярные выезды в 15 населенных пунктов Карловского и Решетиловского районов.

На Полтавщине заработал первый мобильный аптечный пункт, который будет обслуживать пять сел Полтавского района. В дальнейшем в планах – регулярные выезды в 15 населенных пунктов Карловского и Решетиловского районов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В мобильных аптеках отпускаются лекарственные средства как по рецепту, так и безрецептурные, а также подлежащие реимбурсации по программе «Доступные лекарства», то есть их стоимость полностью или частично покрывает государство.

Как отмечают в Минздраве, первая мобильная аптека начала работу в январе прошлого года на Харьковщине. За год удалось охватить 14 областей.

Чтобы получить в такой аптеке лекарство по программе «Доступные лекарства», необходим мобильный телефон, на который поступит код подтверждения электронного рецепта.

Продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в мобильном аптечном пункте запрещена.

Информацию о времени и местах прибытия мобильных аптек можно получить у семейного врача или органа местного самоуправления.

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