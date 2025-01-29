Во Львове родились первые дети по программе лечения бесплодия

В Украине родились первые дети через вспомогательные репродуктивные технологии по программе медицинских гарантий.

Во Львовском перинатальном центре родились первые в Украине дети, родители которых воспользовались услугами по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в рамках программы медицинских гарантий. Мальчик Матвей и девочка Юстина, которые появились на свет преждевременно, получили всю необходимую помощь в неонатологических отделениях и уже 29 января были выписаны домой вместе с мамой. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

История этой семьи началась несколько лет назад, когда Ирина и Игорь, школьные учителя из Львовщины, безуспешно пытались стать родителями. Из-за высокой стоимости процедур лечения бесплодия они не могли позволить себе воспользоваться ВРТ. В марте 2024 года супруги узнали о государственной программе лечения бесплодия и обратились во Львовский перинатальный центр. Благодаря бесплатным услугам в рамках программы, лечение прошло успешно, и уже в июне пара узнала, что ждет двойню.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил: «Эта программа - надежда для тысяч украинских семей. В прошлом году мы впервые включили услуги по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в программу медицинских гарантий. Сейчас уже почти 2000 украинок воспользовались этой бесплатной медицинской услугой. Более 1100 женщин забеременели. Программа нужна, поэтому продолжили финансирование и в этом году. Речь идет о более чем 380 миллионах гривен».

Бесплатное лечение бесплодия с помощью ВРТ было включено в программу медицинских гарантий в 2024 году. С тех пор Львовский перинатальный центр предоставляет эти услуги, и уже более 250 пар воспользовались возможностью лечения. Всего с начала 2024 года 1994 украинки обратились за бесплатным лечением, из которых 1108 забеременели.

Сегодня услуги по лечению бесплодия с помощью ВРТ доступны в 20 медицинских учреждениях Украины, включая государственные, коммунальные и частные клиники. Перечень таких заведений можно найти на сайте НСЗУ.

Программа предусматривает один полный цикл лечения в год при условии наступления беременности. В случае ненаступления беременности - возможность второго цикла лечения в год. Для этого необходимо электронное направление и диагноз «Женское бесплодие» или «Мужское бесплодие».

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