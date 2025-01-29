У Львові народилися перші діти за програмою лікування безпліддя

В Україні народилися перші діти через допоміжні репродуктивні технології за програмою медичних гарантій.

У Львівському перинатальному центрі народилися перші в Україні діти, батьки яких скористалися послугами з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) в рамках програми медичних гарантій. Хлопчик Матвій і дівчинка Юстина, які з’явилися на світ передчасно, отримали всю необхідну допомогу в неонатологічних відділеннях і вже 29 січня були виписані додому разом з мамою. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Історія цієї родини розпочалася кілька років тому, коли Ірина та Ігор, шкільні вчителі з Львівщини, безуспішно намагалися стати батьками. Через високу вартість процедур лікування безпліддя вони не могли дозволити собі скористатися ДРТ. У березні 2024 року подружжя дізналося про державну програму лікування безпліддя і звернулося до Львівського перинатального центру. Завдяки безкоштовним послугам у межах програми, лікування пройшло успішно, і вже в червні пара дізналася, що чекає на двійню.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив: «Ця програма — надія для тисяч українських сімей. Торік ми вперше включили послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій в програму медичних гарантій. Нині вже майже 2000 українок скористалися цією безоплатною медичною послугою. Понад 1100 жінок завагітніли. Програма потрібна, тому продовжили фінансування і цього року. Йдеться про понад 380 мільйонів гривень».

Безкоштовне лікування безпліддя за допомогою ДРТ було включено до програми медичних гарантій у 2024 році. З того часу Львівський перинатальний центр надає ці послуги, і вже понад 250 пар скористалися можливістю лікування. Загалом з початку 2024 року 1994 українки звернулися за безкоштовним лікуванням, з яких 1108 завагітніли.

Сьогодні послуги з лікування безпліддя за допомогою ДРТ доступні в 20 медичних закладах України, включаючи державні, комунальні та приватні клініки. Перелік таких закладів можна знайти на сайті НСЗУ.

Програма передбачає один повний цикл лікування на рік за умови настання вагітності. У разі ненастання вагітності — можливість другого циклу лікування на рік. Для цього необхідне електронне направлення і діагноз «Жіноче безпліддя» чи «Чоловіче безпліддя».

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