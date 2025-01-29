Практика судів
  1. В Україні

У Львові народилися перші діти за програмою лікування безпліддя

23:12, 29 січня 2025
В Україні народилися перші діти через допоміжні репродуктивні технології за програмою медичних гарантій.
У Львові народилися перші діти за програмою лікування безпліддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівському перинатальному центрі народилися перші в Україні діти, батьки яких скористалися послугами з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) в рамках програми медичних гарантій. Хлопчик Матвій і дівчинка Юстина, які з’явилися на світ передчасно, отримали всю необхідну допомогу в неонатологічних відділеннях і вже 29 січня були виписані додому разом з мамою. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Історія цієї родини розпочалася кілька років тому, коли Ірина та Ігор, шкільні вчителі з Львівщини, безуспішно намагалися стати батьками. Через високу вартість процедур лікування безпліддя вони не могли дозволити собі скористатися ДРТ. У березні 2024 року подружжя дізналося про державну програму лікування безпліддя і звернулося до Львівського перинатального центру. Завдяки безкоштовним послугам у межах програми, лікування пройшло успішно, і вже в червні пара дізналася, що чекає на двійню.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив: «Ця програма — надія для тисяч українських сімей. Торік ми вперше включили послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій в програму медичних гарантій. Нині вже майже 2000 українок скористалися цією безоплатною медичною послугою. Понад 1100 жінок завагітніли. Програма потрібна, тому продовжили фінансування і цього року. Йдеться про понад 380 мільйонів гривень».

Безкоштовне лікування безпліддя за допомогою ДРТ було включено до програми медичних гарантій у 2024 році. З того часу Львівський перинатальний центр надає ці послуги, і вже понад 250 пар скористалися можливістю лікування. Загалом з початку 2024 року 1994 українки звернулися за безкоштовним лікуванням, з яких 1108 завагітніли.

Сьогодні послуги з лікування безпліддя за допомогою ДРТ доступні в 20 медичних закладах України, включаючи державні, комунальні та приватні клініки. Перелік таких закладів можна знайти на сайті НСЗУ.

Програма передбачає один повний цикл лікування на рік за умови настання вагітності. У разі ненастання вагітності — можливість другого циклу лікування на рік. Для цього необхідне електронне направлення і діагноз «Жіноче безпліддя» чи «Чоловіче безпліддя».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Львів медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ілон Маск запропонував розглянути питання можливості звільнення суддів, які виносять несправедливі вироки

Відповідний допис очільник DOGE Ілон Маск зробив в зв’язку з наміром судді з Чикаго звільнити члена венесуельської банди.

Рішення судді Лорен Аліхан стосується блокування можливості призупинити гранти від США, виплати за якими вже здійснюються – текст наказу

Став відомий зміст наказу судді окружного суду Лорен Аліхан стосовно блокування виконання меморандуму Бюджетного управління Білого дому, виданого на виконання указу Дональда Трампа.

Призначено нового заступника керівника Секретаріату ВККС

Павло Кулик, якій раніше працював у НАЗК, буде відповідати за питання цифровізації Комісії.

Військовозобов’язаний може не з’являтися за повісткою на проходження медогляду, якщо сам у строк подав електронний запит на проходження ВЛК – Кабмін вніс зміни

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на проходження медогляду і в межах строку подав запит про електронне направлення на ВЛК, він може не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для проходження медогляду – зміни до постанови.

ЄС може розпочати переговори про вступ України до березня – з розділу стосовно правосуддя і основоположних прав

Вже до березня ЄС може розпочати роботу з Києвом над переговорними розділами про судоустрій та основні права, правосуддя і функціонування демократичних інститутів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді