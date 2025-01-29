Рахункова палата проаналізувала процес управління коштами міжнародних донорів для виплати пенсій

Пенсійний фонд удосконалив процес управління коштами міжнародних донорів, наданими для виплати пенсій — Рахункова палата.

Фото: nazk.gov.ua

Рахункова палата повідомила, що в Україні було удосконалено процес управління коштами міжнародних донорів, наданими для виплати пенсій громадянам, регламентовано порядок роботи з документами пенсіонерів, які виїхали за кордон, а також вжито окремих заходів, спрямованих на припинення пенсійних виплат їх неправомірним одержувачам.

Такі результати виконання рекомендацій Рахункової палати, що були надані за висновками аудиту ефективності та тему «Стійкість Пенсійного фонду України в умовах воєнного стану».

Аудит Рахункової палати охопив 2022 – І квартал 2024 року (та з окремих питань – більш тривалий період часу).

Рахункова палата нагадала, за результатами цього контрольного заходу аудитори зазначили, що в умовах воєнного стану Уряд все ж зміг забезпечити стабільну та своєчасну виплату пенсій в установлених розмірах та особам, які мають на них право. Також кошти міжнародних донорів (Проєкт РЕАСЕ), зокрема Уряду США, використовувалися відповідно до умов угод, а контроль за їх цільовим витрачанням був належним.

Проте було виявлено низку недоліків. Зокрема, до звітів на відшкодування за Проектом РЕАСЕ було необґрунтовано включено видатки на виплату пенсій за віком, у зв’язку з інвалідністю та втратою годувальника одержувачам, які мали відношення до військової служби. Ця сума була несуттєвою (0,1 % від сум, поданих до відшкодування). Однак станом на зараз, щоб посилити прозорість використання коштів, Мінфін ініціював внесення змін до правил складання паспортів бюджетних програм, зробивши ці паспорти обов’язковими для програм, пов’язаних із пенсійним забезпеченням.

Також було виявлено прогалини та колізії в законодавстві, що регулює пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю, військових пенсіонерів та пенсіонерів, які проживають в зонах радіоактивного забруднення / гірській місцевості. Так, щонайменше 4 млрд грн на рік ПФУ витрачав на виплату пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено обов’язкове проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану. На виконання рекомендацій Рахункової палати Кабмін ухвалив постанову, якою скасував перенесення переогляду осіб з інвалідністю, встановив нові терміни для повторного огляду та визначив перелік осіб, яких неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування.

Ще однією виявленою аудитом проблемою була реєстрація великої кількості пенсіонерів за однією адресою (від 6 до 30 осіб) в зонах радіоактивного забруднення та гірській місцевості, що передбачає отримання додаткових виплат. Так, після судового відновлення у 2018 році норм чинного до 01 січня 2015 р. законодавства, що передбачало підвищені виплати для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зонах радіоактивного забруднення, видатки на доплати до їх пенсій впродовж наступних трьох років зросли з 204,4 млн грн до 11,1 млрд грн. Більшість таких доплат призначена за рішенням судів. При цьому перелік забруднених територій не переглядався понад 30 років.

На виконання рекомендації Рахункової палати з метою вирішення проблеми із масовою реєстрацією на територіях радіоактивного забруднення Уряд ухвалив постанову, якою визначив з початку року перелік обставин для отримання підвищення до пенсії. Серед них підтвердження органами Пенсійного фонду України у державних реєстрах факту проживання у таких зонах без зміни місця проживання після 01.01.1993 та наявність статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. А ПФУ, у свою чергу, розпочав перевірки одержувачів пенсій, які масово проживають за однією адресою.

Також цією постановою виключено норму щодо встановлення фіксованих розмірів підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, передбачених статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Ця норма давала підстави для численних судових позовів громадян до Пенсійного фонду України.

При цьому Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із Державним агентством з управління зоною відчуження розробили порядок дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (проєкт постанови буде надіслано на розгляд заінтересованим органам).

Водночас Міністерство розвитку громад та територій України не підтримало рекомендації Рахункової палати розробити зміни до законодавства щодо визначення терміну постійного проживання в гірських населених пунктах, перегляду критеріїв для віднесення цих населених пунктів до гірських, а також оновити відповідний перелік населених пунктів. Однак Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Кабміну надано доручення все ж вжити відповідних заходів.

Рахункова палата також додала, задля покращення системи ідентифікації пенсіонерів в умовах війни ПФУ забезпечив перехід на автоматизоване проходження документів одержувачів пенсій, які виїхали на постійне місце проживання за кордон в автоматизованій системі електронного документообігу, а також запровадив реєстрацію та зберігання в електронному вигляді заяв щодо посвідчення факту перебування особи серед живих.

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