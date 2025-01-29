Чверть українських пенсіонерів отримують менше 3000 грн

Загалом в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів.

Фото: opkho.com.ua

Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в країні становить 5 789,05 грн. Загалом в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн є працюючими особами.

У ПФ зазначають, що середній розмір пенсій у працюючих пенсіонерів становить 6 302,76 грн.

62,32% пенсіонерів у країні отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. У 25,95% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн, а у 17,58% — від 3 001 до 4 000 грн. Ще у 18,79% пенсіонерів пенсія становить від 4 001 до 5 000 грн.

Чверті українських пенсіонерів (25,48%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн. Понад 10 000 грн отримують 12,2% пенсіонерів.

Також у ПФ додали, що 72,59% пенсіонерів отримують виплати, призначені за віком, а 15,21% - пенсії, призначені по інвалідності.

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