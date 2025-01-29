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У Держпраці пояснили, чи обов’язково розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку

22:54, 29 січня 2025
Фізична особа – підприємець обов’язково повинна мати правила внутрішнього трудового розпорядку.
У Держпраці пояснили, чи обов’язково розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку
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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи обов’язково розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю України, трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації чи профспілковим представником на основі типових правил.

У Держпраці послалися на роз’яснення Міністерства соціальної політики, де зазначається, що правила внутрішнього трудового розпорядку у фізичної особи - підприємця мають бути обов’язково. На тих, хто цього не дотримується, чекає фінансова відповідальність, передбачена статтею 265 згаданого Кодексу.

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Держпраці

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