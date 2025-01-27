Держпраці відповіла, чи можна укласти трудовий договір на один місяць

Найпоширеніші строки трудових договорів — від одного до п’яти років.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можна укласти трудовий договір з працівником строком на один місяць.

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України, строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

За вищенаведених умов трудовий договір строком на 1 місяць укласти можна.

При цьому під час воєнного стану строковий договір можна укласти з будь-яким працівником.

Найпоширеніші строки трудових договорів — від одного до п’яти років.

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