Гоструда ответила, можно ли заключить трудовой договор на один месяц

Самые распространенные сроки трудовых договоров – от одного до пяти лет.

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, можно ли заключить трудовой договор с работником сроком один месяц.

Согласно статье 23 Кодекса законов о труде Украины, срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера последующей работы или условий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

При вышеперечисленных условиях трудовой договор сроком на 1 месяц заключить можно.

При этом во время военного положения срочный договор можно заключить с любым работником.

Самые распространенные сроки трудовых договоров – от одного до пяти лет.

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