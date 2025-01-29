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В Гоструда объяснили, обязательно ли разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка

22:54, 29 января 2025
Физическое лицо – предприниматель обязательно должно иметь правила внутреннего трудового распорядка.
В Гоструда объяснили, обязательно ли разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, обязательно ли разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка.

Согласно статье 142 Кодекса законов о труде Украины, трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми трудовыми коллективами по представлению собственника или уполномоченного им органа и выборным органом первичной профсоюзной организации или профсоюзным представителем на основе типовых правил.

В Гоструде сослались на разъяснение Министерства социальной политики, где отмечается, что правила внутреннего трудового распорядка у физического лица – предпринимателя должны быть обязательно. Тем, кто этого не придерживается, ожидает финансовая ответственность, предусмотренная статьей 265 упомянутого Кодекса.

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Гоструда

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