В Гоструда объяснили, обязательно ли разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка

Физическое лицо – предприниматель обязательно должно иметь правила внутреннего трудового распорядка.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, обязательно ли разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка.

Согласно статье 142 Кодекса законов о труде Украины, трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми трудовыми коллективами по представлению собственника или уполномоченного им органа и выборным органом первичной профсоюзной организации или профсоюзным представителем на основе типовых правил.

В Гоструде сослались на разъяснение Министерства социальной политики, где отмечается, что правила внутреннего трудового распорядка у физического лица – предпринимателя должны быть обязательно. Тем, кто этого не придерживается, ожидает финансовая ответственность, предусмотренная статьей 265 упомянутого Кодекса.

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