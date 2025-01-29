Руководитель строительной фирмы в Ровенской области завысил на почти 340 тысяч стоимость ремонта больницы

Директор фирмы намеренно внес ложные данные в акты приемки строительных работ, искусственно завысив их объемы и включив работы, которые не выполнялись.

В Ровенской области подозревают директора строительной фирмы в завышении цены на ремонт больницы, сообщили в областной прокуратуре.

Выяснено, что директор строительной фирмы, во время проведения реконструкции отделения Березновской центральной районной больницы, сознательно внес недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ, завысив их объемы и отметив фактически невыполнявшиеся процессы.

В дальнейшем поддельные документы мужчина подписал от имени предприятия и передал в профильный Департамент Ровенской ОГА. В результате таких противоправных действий обвиняемый завладел почти 340 тыс. грн бюджетных средств.

Далее, незаконно полученный доход мужчина легализовал, использовав его в хозяйственной деятельности предприятия. Своей вины злоумышленник не признает.

Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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