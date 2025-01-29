В Киеве водитель протаранил семь припаркованных автомобилей во время комендантского часа

Водитель въехал в автомобили, стоявшие с правой и левой сторон обочины дороги.

В столице правоохранители задержали 22-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat, который во время комендантского часа ночью совершил ДТП, в результате которого повреждены семь автомобилей и пострадали два его 19-летних пассажира.

Как отметили в полиции Киева, водитель въехал в припаркованные автомобили, стоявшие с правой и левой сторон обочины дороги. Информация о ДТП поступила около 3:00 в среду, 29 января.

Правоохранители установили, что мужчина не справился с управлением транспортного средства. В результате удара травмы получили двое 19-летних пассажиров легковушки – парень и девушка, которых медики госпитализировали в больницу.

Полицейские проверили водителя Volkswagen на состояние опьянения, на что прибор «Драгер» показал 1,16 промилле.

Как указывают в полиции, мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи объявили 22-летнему киевлянину о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

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