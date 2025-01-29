В Хмельницкой области мужчина ехал пьяный в комендантский час и пытался подкупить патрульных

27-летний мужчина хотел откупиться за 2 тысячи гривен.

В Хмельницкой области будут судить 27-летнего водителя, предлагавшего взятку полицейским. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в декабре прошлого года после полуночи сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением обвиняемого для выяснения причин нарушения требований комендантского часа.

При общении с водителем полицейские обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр с помощью прибора «Драгер», на что он согласился. Прибор зафиксировал 1,26 промилле.

Тогда водитель во избежание административной ответственности предложил патрульным 2 тысячи гривен. Получив отказ, мужчина не остановился и положил деньги на багажник служебного автомобиля.

Теперь кроме привлечения к админответственности за нетрезвое вождение он предстанет перед судом за совершение уголовного преступления.

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