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На Хмельниччині чоловік їхав п’яний в комендантську годину та намагався підкупити патрульних

22:18, 29 січня 2025
27-річний чоловік хотів відкупитися за 2 тисячі гривень.
На Хмельниччині чоловік їхав п’яний в комендантську годину та намагався підкупити патрульних
ілюстративне фото
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На Хмельниччині судитимуть 27-річного водія, який пропонував хабар поліцейським. Про це повідомили у обласній прокуратурі. 

З’ясовано, що  у грудні минулого року після опівночі співробітники поліції зупинили автомобіль під кермуванням обвинуваченого для з’ясування причин порушення вимог комендантської години.

При спілкуванні з водієм поліцейські виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу «Драгер», на що останній погодився. Прилад зафіксував 1,26 проміле.

Тоді водій задля уникнення адміністративної відповідальності запропонував патрульним 2 тисячі гривень. Отримавши відмову, чоловік не зупинився і поклав гроші на багажник службового авто.

Тепер окрім притягнення до адмінвідповідальності за нетверезе водіння він постане перед судом за вчинення кримінального правопорушення.

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суд прокуратура хабар патрульна поліція

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